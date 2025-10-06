Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Medicana Sohbetleri kapsamında Arkas Sanat Alaçatı’da düzenlenen “Sezonun Hikâyesi: Çeşme’de Yaz” başlıklı söyleşiye konuk oldu. Gazeteci Banu Şen’in moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Monreve Group Yönetim Kurulu Başkanı Merve Arkas ve Medicana İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı da açılış konuşmalarıyla yer aldı.

Kültür, altyapı ve yeşil dönüşüm odaklı yeni yol haritası

Başkan Lâl Denizli, Çeşme’nin yeni dönem vizyonunu ve önceliklerini paylaştı. “Çeşme’nin geleceğini 12 ay yaşayan, doğayla uyumlu ve kültürle bütünleşmiş bir kent modeli üzerine inşa ediyoruz” diyen Denizli, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek başlıca projeleri şöyle özetledi:

12 Ay Turizm ve Kültür Altyapısı: “Turizmi 12 aya yaymanın anahtarı kültürdür. Salon Alaçatı tiyatro projesi, sezon dışı festivaller ve kent içi kültürel rotalarla kalıcı çekim noktaları oluşturuyoruz. Bağlararası Arkeolojik Kazı Alanı’nın ziyarete açılması için tahsis sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz.”

Aile ve Eğitim Odaklı Yatırımlar: “Uygun maliyetli, nitelikli eğitim anlayışıyla yeni kreş modelimizi hayata geçirdik.”

Kent Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim: “Çeşme Kent Enstitüsü 23 branşta 1.200’ü aşkın yurttaşa ücretsiz eğitim veriyor. Kadınların okuma-yazma kurslarımızla eğitim erişimini güçlendiriyoruz.”

Afetlere Dayanıklı Kent: “Reisdere Afet Koordinasyon Merkezi yüzde 85 seviyesinde tamamlandı. Kasım ayında açarak 72 saat kesintisiz iletişim kapasitesini devreye alacağız.”

Doğalgaz ve Üstyapı: “Doğalgaz yatırımlarını hızlandırdık. Yalnızca bir mahallede üstyapı onarımları için 85 milyon TL kaynak ayırdık.”

Doğa-Dostu Yeşillendirme: “Sakız Ağacım Çeşme projesiyle 31 Mart’tan bu yana 9.500 sakız fidanını toprakla buluşturduk. Suya dayanıklı türlerle nefes alanları oluşturuyoruz.”

Sosyal Politikalar ve Yaş Alma Merkezi: “Yaş alan yurttaşlarımız için Yaş Alma Merkezi’ni yatırım programımıza dahil ettik. Kuşaklar arası paylaşımı güçlendireceğiz.”

İstihdam ve Barınma: “Turizmin 12 aya yayılması için personel kenti modelini bakanlıkla paylaştık. Barınma sorununa kalıcı çözüm hedefliyoruz.”

“Çeşme’yi ortak akılla geleceğe taşıyacağız”

Başkan Denizli, konuşmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı:

“Çeşme’yi kültürüyle, doğasıyla ve sosyal adaleti önceleyen hizmetleriyle 12 ay yaşayan bir kente dönüştürmek için çalışıyoruz. Arkas Sanat’a ev sahipliği, Medicana’ya destekleri için teşekkür ediyorum. Kentimizin mirasını koruyan, ekonomisini güçlendiren ve yaşam kalitesini artıran projeleri ortak akılla sürdüreceğiz.”

Medicana Sohbetleri ilk kez hastane dışında

Medicana Sohbetleri’nin hastane dışında gerçekleşen ilk buluşması olan etkinlik, Arkas Sanat Alaçatı’nın sergi ve atölye programları eşliğinde yoğun ilgi gördü. Katılımcılar söyleşi sonunda Başkan Lâl Denizli’ye, Çeşme’nin kültür-sanat vizyonu ve yeni projeleriyle ilgili sorular yöneltti.