Kritik haftada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Samsunspor’un puan kayıpları yaşadığı haftada fırsatı değerlendiren İzmir ekibi, 3’üncü sıraya yükselerek Avrupa kupaları yolunda önemli bir avantaj elde etti. Tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atan Göztepe, 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Savunmadaki disiplinli performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, sadece 2 kez topu ağlarında gördü ve Süper Lig’in en az gol yiyen takımı unvanını aldı. Kazandığı hiçbir maçta kalesinde gol görmeyen Göztepe; Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş’ı 3-0, Fatih Karagümrük’ü (D) 2-0, Başakşehir’i ise 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe ve Eyüpspor (D) maçlarından golsüz beraberlik çıkartan İzmir temsilcisi, yalnızca Konyaspor ve Kayserispor (D) maçlarında birer gol yedi.

Genç kadrosuyla dikkat çeken Göz-Göz, Başakşehir galibiyetinin ardından taraftarıyla birlikte büyük bir coşku yaşadı.

Juan penaltıyı kaçırdı, golüyle affettirdi

Karşılaşmanın 26’ncı dakikasında kazanılan penaltıyı auta yollayarak büyük bir moral bozukluğu yaşayan Juan, hatasını kısa sürede telafi etti.

43’üncü dakikada ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu filelere gönderen Brezilyalı forvet, kaleci Muhammed’in önde olduğunu fark ederek jeneriklik bir gole imza attı. Bu golle tribünleri ayağa kaldıran Sambacı, galibiyetin mimarı oldu.

“ Oyundan memnun değilim”

Teknik direktör Stanimir Stoilov, galibiyetten memnun olduğunu ancak oynanan futboldan tatmin olmadığını dile getirdi. “Güçlü bir rakibe karşı kazandık. 3 puan bizim için çok önemliydi ve bunu başardık. Ancak oyun tarzımızdan hoşlanmadım, beni tatmin etmedi. Belki evimizde oynadığımız en iyi maç değildi ama önemli olan kazanmaktı” dedi.

Stoilov, Göztepe taraftarının her zamanki gibi büyük bir destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Taraftarlarımız bizim en büyük gücümüz. Oyuncularımız bu destekle sahada her zaman en iyisini yapmak zorunda. Umarım tribün cezaları artık sona erer çünkü onlara ihtiyacımız var. Dolu tribünler önünde oynamak bize ekstra enerji veriyor.”

Emircan Övüç’e duygusal anma

19 Eylül’de Beşiktaş maçı sonrası çıkan kavgada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Göztepe taraftarı Emircan Övüç, RAMS Başakşehir karşılaşmasında unutulmadı. Kuzey kale arkasında Emircan’ın fotoğrafının yer aldığı dev pankart açılırken, taraftarlar maçın ilk 35 dakikasında tezahürat yapmadı. Ayrıca Göztepe tribünleriyle özdeşleşen Medcezir şarkısı, yas nedeniyle bu kez çalınmadı.

Göztepe’de hedef zirve mücadelesini sürdürmek

Milli araya moralli giren Göztepe, hem savunma başarısıyla hem de disiplinli oyunuyla dikkat çekiyor. Ligde yenilgisiz ilerleyen İzmir ekibi, sezonun geri kalanında Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürecek.