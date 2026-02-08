Son Mühür/ Merve Turan - Aliağa Belediyesi Sanatevi Türk Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun farklı bölgelerinden seçilen eserlerle sahne alarak Aliağa’da sanatseverlere unutulmaz bir konser sundu.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve ASEV Türk Halk Müziği Eğitmeni Dr. Ali Hikmet Gökçen yönetimindeki koro, profesyonel enstrüman ekibinin eşliğinde sergilediği sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserde Türk Halk Müziği eserlerinin yanı sıra Azerbaycan halk müziğinden seçkilere de yer verildi. Toplam 22 eser, solo ve koro performanslarıyla seslendirildi.

Teşekkür çiçeği takdim edildi

Konser sırasında sahneye davet edilen Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Şef Ali Hikmet Gökçen’e teşekkür çiçeği sundu. Öztürk, konuşmasında koristlere, saz sanatçılarına, Şef Gökçen’e ve geceye katılan tüm sanatseverlere teşekkür etti.

Yeni konserlerin müjdesi verildi

Final öncesinde izleyicilere seslenen Şef Ali Hikmet Gökçen, konserin uzun bir hazırlık sürecinin ürünü olduğunu belirterek yeni programların yolda olduğunu açıkladı. Ekim ayından bu yana hazırlanan konserin ardından yaz aylarına kadar yeni konserlerin planlandığını ifade eden Gökçen, başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere Aliağa Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Coşkulu final ayakta alkışlandı

Yaklaşık iki saat süren konser, “Felek Şad Olacak Günün Görmedim” ve “Ötme Bülbül Ötme” eserleriyle başladı. Program, “Kavurma Koydum Tasa” ve “Sabunu Koydum Leğene” eserleriyle coşkulu bir final yaptı. Konser boyunca eserlere eşlik eden yöresel dans performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.