Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Torbalı Belediyesi’nin yerel yönetimde şeffaflık ve doğrudan iletişim ilkesiyle hayata geçirdiği halk buluşmaları, Şubat ayında da vatandaşların yoğun teveccühüyle sürdürüldü. Belediye Başkanı Övünç Demir’in bizzat yönettiği organizasyonda, ilçe sakinleri yerel yönetimle aradaki engelleri kaldırarak sorunlarına hızlı ve etkili çözümler bulma imkanı elde etti. BKM Konferans Salonu’nda düzenlenen buluşma, katılımcı belediyecilik örneği olarak geniş bir kitlenin katılımıyla tamamlandı.

Torbalı’da "Erişilebilir Belediye" dönemi

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından her ayın ilk Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan geleneksel halk toplantıları, Şubat ayı itibarıyla ivme kazanarak devam ediyor. Belediye yönetiminin tam kadro hazır bulunduğu bu özel oturumlarda Başkan Demir’e, belediye başkan yardımcıları ve tüm birim müdürleri eşlik etti. Vatandaşların sorunlarını doğrudan muhataplarına iletebilmesi adına tasarlanan bu mekanizma, yerel yönetimdeki bürokratik süreçleri kısaltarak halkın taleplerine anında yanıt verilmesini sağlıyor.

Talepler doğrudan çözümle buluşuyor

İletişimin en şeffaf haliyle yaşandığı buluşmaya katılım sağlayan ilçe sakinleri, sıra ile Başkan Övünç Demir ile görüşme fırsatı yakaladı. Mahallelerindeki eksikliklerden bireysel başvurularına kadar pek çok konuyu masaya yatıran Torbalılılar, müdürlerin de orada bulunması sayesinde taleplerinin teknik karşılığını anında öğrendi. Başkan Demir, kendisine iletilen her bir dilekçe ve sözlü talep için ilgili icracı müdürlüklere derhal harekete geçilmesi yönünde talimat vererek sürecin takipçisi olacağını vurguladı.

Toplumun her kesiminden büyük takdir

Belediye ve halk arasındaki bağı güçlendiren bu uygulama, Torbalı’nın sosyal dokusunda da olumlu bir karşılık buldu. Vatandaşlar, seçtikleri yerel yöneticilere ulaşmanın bu denli kolay olmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, belediyenin "kapısı herkese açık" vizyonu katılımcı sayısındaki artışla tescillenmiş oldu. Sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket eden kurum, bu toplantılar aracılığıyla hem sorunları yerinde tespit ediyor hem de ilçenin geleceğini sakinleriyle birlikte tasarlıyor.

"Hep birlikte büyük bir aileyiz"

Buluşmanın sonunda sürece dair değerlendirmelerde bulunan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, bu diyaloğun ilçenin yönetim kültürünün bir parçası haline geldiğini belirtti. Kapılarının sadece bu toplantılarda değil, her zaman hemşehrilerine açık olduğunun altını çizen Demir, "Biz Torbalı’da el ele ve gönül gönüle bir yönetim modeli inşa ediyoruz. İcracı müdürlerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalar, sorunları ertelemeden çözme kararlılığımızın bir göstergesidir. Unutmayın ki biz hep birlikte çok büyük ve güçlü bir aileyiz" ifadeleriyle birlik mesajı verdi.

