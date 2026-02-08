Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Körfez kirliliğine ilişkin tartışmalar sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ Körfez Denetim ekipleri körfez geneline yayılan mazot ve yağ içerikli bir kirlilik tespit etti. İZDENİZ, uydu fotoğraflarının yer aldığı raporu İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletti.

Körfezdeki kirliliği drone görüntüledi

İzmir Körfezi’nde bugün mazot ve yağ içerikli bir kirlilik tespit edildi. İzmir Körfezi Bayraklı açıklarını kaplayan kirlilik denizin rengini değiştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Dron çekimlerinde yaptığımız incelemeler sonucunda İzmir Körfezi'nde bugün mazot ve yağ içerikli bir kirlilik oluştuğunu tespit ettik. Saat 12.00 sularında tespit ettiğimiz görüntüleri raporlanıdırıp, İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ilettik. Bildiğimiz kadarıyla müdürlüğe bağlı ekipler körfezden numune alıyor. Bu kirliliğin kaynağını bilmiyoruz. Kamera sistemi kurulmadan bu konuda net olarak bir şey söylemek zor” dedi.

“İzmir Körfezini kesintisiz ve bütüncül bir biçimde izleyeceğiz”

İzmir Körfezi Entegre Deniz Kirliliği İzleme ve Denetim Sistemi Projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, 28 adet termal kamera ile 14 kilometre menzile sahip optik kameralar stratejik noktalara yerleştirilerek, deniz alanının kesintisiz ve bütüncül bir biçimde izlenmesinin sağlanacağını söyledi. Marım şunları söyledi, “Geçen yıl yaşanan alg patlamaları ve sonrasında oluşan balık ölümleri sonrasında uydudan ve dronlar aracılığı ile İzmir Körfezini günlük görüntülüyoruz. Drone görüntüleriyle sadece o anın fotoğrafını çekiyorsunuz. Yollar mobese ile nasıl izleniyorsa körfezin de aynı şekilde izlenmesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfezin sürekli gözlemlenmesi için bir çalışma yürütüyor. 28 termal optik kamera ile İzmir Körfezi izlenecek. Bu kameraların 14 kilometre menzili bulunuyor. Kamera görüntüleri yapay zeka destekli sistemlerle analiz edilecek. Antalya ve Mersin körfezlerine yerleştirilen sistemlerle benzer bir sistem” diye konuştu.