Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, TOKİ Mahallesi’nde bir inşaat firması tarafından yürütülen konut projesinde temel kazısı sırasında Roma dönemine ait bir lahit bulundu. Lahit, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, inşaat çalışmaları belediye tarafından durduruldu. Firma yetkilileri, gerekli izinler alınmasına rağmen belediyeden ruhsat yenileme konusunda engel gördüklerini öne sürdü.

Firma sahibi: “Lahit bulunduktan sonra sorunlar başladı”

İnşaat firmasının sahibi Sevgi Üren, yaşadıkları süreci muhabirine anlattı. Üren, lahitin bulunmasının ardından başlayan sıkıntılara dikkat çekerek, “O lahit hayatımızın dönüm noktası oldu. Müze tesliminden sonra bile inşaatımızı tamamlamamız engellendi. Ruhsat yenileme sürecinde de belediyeden izin alamadık, bu nedenle projemizi sürdüremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı iddiaları reddetti

Üren, belediye yetkilileriyle yaşadıkları görüşmeleri aktarırken, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’nun kendilerine, araziyi devretmeleri karşılığında masraflarının karşılanacağını söylediğini iddia etti. Üren, “Başkan Topçu, masraflarımızı ödemek için araziyi kendisine devretmemizi istedi. Aksi takdirde projeye devam etmemiz mümkün değildi” dedi. Ayrıca, Dinar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sabri Can Bekle ve Muratcan Çınar’ın da sürece dahil edildiğini ileri sürdü.

Bu iddialara yanıt veren Başkan Topçu ise, “İddialar doğru değil. Firma ekonomik şartları yerine getiremedi ve ilçeden ayrıldı. Ticaret odasının bununla ilgisi yok, ruhsat yenilemesi yalnızca proje sahibinin başvurusu ile yapılabilir” açıklamasında bulundu.

Hukuki süreç başlatıldı

Firma sahibi Üren, belediye engellemeleri ve iddialara karşı hukuki mücadele başlattıklarını belirtti. Üren, “Ruhsatlarımız verilmedi, haksız uygulamalara maruz kaldık. Eşim, kendi hukuk programını hazırlayarak dosyalarımızı takip etmeye başladı. Şimdi haklarımızı aramak için hukuk yoluna başvurduk” dedi.