Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3’ü ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza Gazlıgöl Mevkisinde meydana geldi

Olay, saat 19.00 sıralarında İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 03 ABS 240 plakalı minibüs ile 03 ABZ 893 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.