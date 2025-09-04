Son Mühür- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Bakan Bak, öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirildiği bilgisini de verdi.

Yurt ücretlerine yüzde 40 zam!

Yeni başvuru döneminde KYK yurt ücretleri de güncellendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan tarife, geçen yıla göre ortalama yüzde 40 oranında artış gösteriyor.

Oda tipine göre yeni ücretler şöyle:

Tip oda: 750 TL Tip oda: 850 TL Tip oda: 850 TL Tip oda: 1050 TL Tip oda: 1150 TL Tip oda: 1250 TL

Geçen yılki ücretler ise şöyleydi:

Tip oda: 517,50 TL Tip oda: 607,50 TL Tip oda: 607,50 TL Tip oda: 720 TL Tip oda: 765 TL Tip oda: 855 TL

Yurtlar kaç kişilik?

Yurt fiyatlarındaki artış, binaların fiziki şartlarından kaynaklanıyor. KYK yurtlarının çoğunluğu en az üç kişilik odalardan oluşuyor.

Başvurular için son tarih belli oldu!

Türkiye genelinde KYK yurtlarında yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesi bulunuyor. Yurt başvuruları 6 Eylül tarihine kadar online olarak yapılabilecek.