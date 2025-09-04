Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk Aktürk, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 326 kişinin yakalandığını belirtti.

Sınır Güvenliği ve Kaçakçılıkla Mücadele

Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunan sınırlara ilişkin bilgi veren Aktürk, şu verileri paylaştı:

Son bir hafta içinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken 326 şahıs yakalandı.

1 Ocak'tan bu yana yakalananların sayısı 5 bin 834'e ulaştı.

Son bir haftada sınırı geçişi engellenen kişi sayısı 861 iken, yılbaşından bu yana engellenen toplam kişi sayısı 47 bin 718 oldu.

Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 42 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca terörle mücadele kapsamında son bir hafta içinde 1 PKK'lı teröristin teslim olduğu, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiği açıklandı. Suriye Harekât Alanlarında ise Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünel uzunluğunun 580 kilometreye ulaştığı belirtildi.

İsrail'e Yönelik Sert Kınama

Aktürk, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekerek, bu durumun uluslararası toplum için izah edilemez bir hal aldığını söyledi. Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in bu süreçteki yetersizliğini eleştiren Aktürk, ateşkesin sağlanması ve adil bir barış için uluslararası baskı ve yaptırımların artırılması çağrısında bulundu. Filistinlileri Gazze'den tehcire zorlamayı hedefleyen sinsi planların reddedildiğini belirten Aktürk, İsrail'in zorbaca saldırılarından derhal vazgeçmesini beklediklerini ifade etti.

Savunma Sanayiinde Yeni Envanterler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlere de değinen Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine Bayraktar TB-3 SİHA ve İLTER J-350 karıştırma sistemi gibi yeni sistemlerin girdiğini açıkladı. Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında da 4. T-70 helikopterinin Hava Kuvvetleri envanterine katıldığı belirtildi.

Ayrıca, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen ve yaklaşık 175 bin kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST Mavi Vatan'ın başarıyla tamamlandığı duyuruldu.