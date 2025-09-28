Son Mühür- Genç kız, yurt yemeklerinden internet altyapısına kadar birçok konuda yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Özellikle yemekleri eleştiren öğrenci, “Yemeğin içinde ne var belli değil. İğrenç bir şey kokuyor” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“Dağın başındayım, internet çekmiyor”

Videoda yalnızca yemeklerle sınırlı kalmayan öğrenci, yurt yönetiminin katı uygulamalarına da değindi. “Hiçbir şeye izin vermiyorlar. Dayanamıyorum. Dağın başındayım, internet çekmiyor” sözleriyle yaşam koşullarının zorluğunu anlattı.

Kısa sürede binlerce kez izlenen video, özellikle gençler arasında yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, #KYKyemek ve #YurtKoşulları etiketleri altında kendi deneyimlerini paylaştı. Birçok öğrenci, benzer sorunları yaşadıklarını belirterek videodaki öğrenciye destek mesajları gönderdi.

Tepkiler çığ gibi

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşımın ardından, yurt koşulları ve öğrencilerin yaşadığı sorunlar bir kez daha gündeme taşındı. Kullanıcılar, yetkililere çağrıda bulunarak yurtlarda daha sağlıklı, güvenli ve modern koşulların sağlanması gerektiğini vurguladı.