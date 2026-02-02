Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Daha önce “yasadışı bahis baronu” olduğu iddiasıyla Veysel Şahin’in malvarlığına el konulmasının ardından, Şahin ile bağlantılı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı hakkında da kapsamlı bir el koyma kararı alındı.

Tüm malvarlığına el koyma kararı

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Şeref Yazıcı’nın taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları, banka hesapları ile kripto varlıkları dahil olmak üzere tüm malvarlığına el konuldu. Karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

500 milyon dolarlık kripto varlık donduruldu

Soruşturma kapsamında en dikkat çekici başlıklardan biri, Şeref Yazıcı’ya ait olduğu belirlenen kripto varlıklar oldu. Global şirketlerde bulunan ve yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların ilgili platformlar tarafından dondurulduğu, bu tutarın Türkiye’ye iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

MASAK analizleri belirleyici oldu

Başsavcılık açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, şüphelinin yasadışı bahis faaliyetleri üzerinden haksız kazanç elde ettiğine dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Yazıcı’nın, yasadışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığı ve bu yapılara altyapı desteği sağladığı iddia edildi.

Suçlamalar: Yasadışı bahis ve kara para aklama

Şeref Yazıcı hakkında, 7258 sayılı Yasaya muhalefet ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma yürütülüyor. El koyma kararının, suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıkların aklanmasının önlenmesi amacıyla alındığı ifade edildi.

Veysel Şahin soruşturmasıyla bağlantılı

Hatırlanacağı üzere, aynı soruşturma kapsamında Veysel Şahin’e ait olduğu öne sürülen yaklaşık 460 milyon euro değerindeki kripto varlıklar da daha önce dondurulmuş, tüm malvarlığına el konulmuştu. Global kripto borsalarında bulunan bu varlıkların Türkiye’ye iadesi için uluslararası hukuk mekanizmalarının devreye sokulduğu açıklanmıştı.

Soruşturma sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Dosya kapsamında yeni tespit ve işlemlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.