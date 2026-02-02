Son Mühür - Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta Kur’an kursuna gittikten sonra kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, cinayetle ilgili yaptığı açıklamada, “Bilip söylemememiz gereken şeyler var çünkü Narin'in ailesi bizim dostlarımız, herkes suçlu değil" sözlerini sarf etmişti. ifadelerini kullanmıştı.

''Anlaşılan bilgi sahibi...''

Gazeteci Fatih Altaylı, Galip Ensarioğlu’nun açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ensarioğlu’nun bilgi sakladığını öne sürerek, “Acaba bir savcı çıkıp da ‘Galip Bey, anlaşılan olayla ilgili bilgi sahibisiniz. Bir ifadenizi alabilir miyiz?’ demiyor mu?” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"AKP milletvekili, Diyarbakır’ın güçlü ve önemli ismi belli ki bu cinayetle ilgili epey bir bilgi sahibi. Bilgiyi saklıyor ama bilgi sahibi olduğunu saklama gereği de duymuyor. Ve ifadesine başvurulan onlarca kişi arasında hâlâ adı yok.

Acaba bir savcı da çıkıp 'Galip Bey, anlaşılan olayla ilgili bilgi sahibisiniz. Bir ifadenizi alabilir miyiz' demiyor, diyemiyor. Belli ki, yargı iktidarın gölgesinden bile korkuyor. AKP’li iseniz, bir cinayet ile ilgili bırakın sanık olmayı, tanık bile olmanıza adaletin gönlü razı gelmiyor!"