Son Mühür - Son günlerde kamuoyuyla paylaşılan Jeffrey Epstein dosyalarında, ünlü pop yıldızı Rihanna ile Epstein arasındaki iletişime dair bazı görüntülerin yer aldığı öne sürüldü. Belgeler arasında Rihanna’nın Epstein’e gönderdiği iddia edilen bir video ile kendisini aradığına ilişkin telefon kayıtlarına ait ekran görüntülerinin bulunduğu aktarıldı.

Görüntü ve kayıtlar ortaya çıktı

Belgelere yansıyan bilgilere göre, söz konusu video ve telefon kayıtları Jeffrey Epstein ile Rihanna arasında bir temas bulunduğuna işaret ediyor. Epstein arşivlerinin tamamı henüz ayrıntılı biçimde incelenmemiş olsa da, ortaya çıkan bu yeni evraklar medya ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Yargı sürecinin başlaması bekleniyor

Jeffrey Epstein davası sürecinde, kendisiyle bağlantılı çok sayıda tanınmış ve etkili ismin adı gündeme gelmişti. Rihanna’nın da bu dosyalarda yer alması, davaya dair soru işaretlerini daha da artırdı. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, belgelerin yargı sürecine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Ortaya çıkan yeni evraklar, Epstein skandalının kapsamını bir kez daha gözler önüne serdi.