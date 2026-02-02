Son Mühür- ASAL Araştırma ve Danışmanlık, 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2 bin 200 kişiyle yapılan çalışmada katılımcılara açık uçlu olarak “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Erdoğan ilk sırada yer aldı

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 23,2’lik oranla ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 14,0 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş izlerken, Ekrem İmamoğlu yüzde 11,3 oranında destek aldı.

Demirtaş ve Özel orta sıralarda

Sıralamanın devamında Selahattin Demirtaş yüzde 6,0 ile dördüncü sırada yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 5,9 oranında tercih edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin destek oranı yüzde 3,7 olarak ölçüldü.

Parti liderlerinin oy oranları

Araştırmada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yüzde 3,3, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 2,4, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu yüzde 2,0 ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 1,8 oranında destek aldı.

“Hiçbiri” yanıtı dikkat çekti

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri de “Hiçbiri” yanıtı oldu. Katılımcıların yüzde 19,9’u mevcut isimlerden hiçbirini tercih etmediğini belirtti. “Diğer” yanıtını verenlerin oranı yüzde 3,5 olurken, “Fikrim yok/Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 3,0 olarak kaydedildi.

Araştırma sonuçları, seçmenin önemli bir bölümünün mevcut siyasi aktörler dışında alternatif isimlere yönelme eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre oluşan sıralama

Recep Tayyip Erdoğan: %23,2 Mansur Yavaş: %14,0 Ekrem İmamoğlu: %11,3 Selahattin Demirtaş: %6,0 Özgür Özel: %5,9 Devlet Bahçeli: %3,7 Müsavat Dervişoğlu: %3,3 Ümit Özdağ: %2,4 Yavuz Ağıralioğlu: %2,0 Fatih Erbakan: %1,8 Diğer: %3,5 Hiçbiri: %19,9 Fikrim yok/Cevap yok: %3,0