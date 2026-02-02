Son Mühür- Ege ve İç Anadolu bölgelerinin geçiş güzergahında yer alan Kütahya, sabahın erken saatlerinde meydana gelen bir depremle güne başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan sismik veriler, sarsıntının merkez üssünün Simav ilçesi olduğunu işaret ederken, yerel halk kısa süreli bir tedirginlik yaşadı.

Depremin merkez üssü ve teknik detaylar

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, yer sarsıntısı 2 Şubat 2026 tarihinde, yerel saatle tam 10:12:33’te kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.5 (Ml) olarak ölçülürken, sarsıntının yerin yaklaşık 12.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği saptandı. Sismik hareketliliğin koordinatları ise 39.23917 Kuzey enlemi ve 29.01889 Doğu boylamı olarak sislere yansıdı. Yer kabuğunun bu derinliğinde oluşan kırılma, yüzeye yakınlığı sebebiyle ilçe genelinde belirgin bir şekilde hissedildi.

Bölgede son durum ve saha taramaları

Simav ilçesinde hissedilen 3.5 büyüklüğündeki bu sarsıntının ardından herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı yapılmadığı öğrenildi. Sarsıntı anında kısa süreli bir panik yaşanmış olsa da hayatın olağan akışı kısa sürede normale döndü. Yetkililer, depremin hemen ardından bölgedeki muhtarlıklar ve yerel birimlerle irtibata geçerek saha taraması başlattı. Şu ana kadar gelen bilgiler, depremin bölgedeki kritik altyapı tesislerine zarar vermediği yönünde.

Sismik hareketlilik yakından takip ediliyor

Türkiye’nin önemli fay hatlarına yakınlığıyla bilinen Kütahya ve çevresi, sismologlar tarafından hassasiyetle izlenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar, bölgedeki sismik aktiviteyi 7/24 takip ederken, uzmanlar bu ölçekteki depremlerin bölgenin tektonik yapısı dahilinde beklenen hareketlilikler olduğunu belirtiyor. Vatandaşlara, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları ve resmi kanallar dışındaki asılsız bilgilere itibar etmemeleri yönünde uyarılar yapılıyor.