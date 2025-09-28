Son Mühür- Rize’de cuma namazı sırasında hutbeyi dinlemek yerine telefonlarıyla ilgilenen cemaate imamdan dikkat çeken bir tepki geldi. Minbere cep telefonuyla çıkan imam, cemaati sert sözlerle uyardı.
“Canlı yayın yapalım, evinizden kılarsınız”
İmam, hutbe sırasında cep telefonlarının kullanılmasına tepki göstererek, “Cuma namazlarını canlı yayınla kıldıralım, zahmet edip gelmeyin” ifadelerini kullandı. İmam, daha sonra, “Kıldırmıyorum namazı, sizle mi uğraşacağım” diyerek namazı kıldırmaktan vazgeçti.
Cemaat imamı ikna etmeye çalıştı
Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen cemaat, imamı yeniden namazı kıldırması için ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşların ardından imam, cemaatin talebine karşılık verdi.
Sosyal medyada gündem oldu
Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Milyonlarca etkileşim alan video, camilerde telefon kullanımının yeniden tartışılmasına yol açtı.