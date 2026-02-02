Son Mühür - Balkanlar kaynaklı yeni soğuk ve yağışlı hava sistemi Trakya üzerinden yurda giriş yaptı. Pek çok bölgede etkili olan kuvvetli sağanak ve kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilerken, dikkatler İstanbul’da kar olup olmayacağı sorusuna çevrildi.

"Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapacağı tahmin edilen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceği, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği öngörülüyor."

''Etkili olmaya devam edecek...''

AKOM’un sosyal medya üzerinden yaptığı bir başka paylaşımda, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur görülebileceği uyarısında bulunuldu:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde görülen soğuk ve yağışlı havanın, salı sabah saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği"

Meteoroloji uzmanı Şen'den kar açıklaması

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul için kar yağışı beklentisi bulunmadığını söyledi. Şen, “Bugün İstanbul’da öğle saatlerinde şiddetli yağmur görülebilir” diyerek özellikle kuvvetli sağanaklara karşı uyarıda bulundu. Değerlendirmesine göre Ege ve Akdeniz kıyıları ile Marmara’nın doğu kesimlerinde akşam saatlerinde yoğun yağış riski bulunuyor. Doğu bölgelerde ise lodosun etkisiyle eriyen karların nehir debisini artırabileceği, bunun da sel ve çığ tehlikesini beraberinde getirebileceği ifade edildi.