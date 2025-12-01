Son Mühür- Bolu İzzet Baysal Üniversitesinin yerleşkesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi KYK Kız Öğrenci Yurdu, iddialara göre tahta kurularının istilasına uğradı.

Halk TV'nin haberine göre; Öğrenciler tarafından çekilen görüntülerde, yurt odalarındaki duvarlarda, yataklarda ve çarşaflarda çok sayıda tahta kurusu görüldü. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken öğrencilerin şikayetleri de peş peşe geldi.

“Tahta kurularını evinizden getirmediğiniz ne malum?”

Öğrenciler, sorunu defalarca yurt görevlilerine iletmelerine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti. İddiaya göre bazı öğrenciler, yaşadıkları mağduriyeti anlatırken “Kollarımız paramparça oldu” dedi.

Ancak yurt yönetiminin öğrencilere, “Tahta kurularını evinizden getirmediğiniz ne malum?” yanıtını verdiği öne sürüldü. Bu yaklaşım öğrencilerin tepkisini daha da artırdı.

Oda kapasitesi artırıldı

Öğrencilerin aktardığı bir diğer sorun ise oda yoğunluğundaki artış oldu. Geçtiğimiz yıllarda dört kişinin kaldığı odaların bu dönem beş kişiye çıkarıldığı öğrenildi.

Öğrenciler, kalabalık odaların hem yaşam alanını daralttığını hem de hijyen sorunlarını artırdığını dile getirdi.

Bazı öğrenciler yurttan ayrıldı

Tahta kurusu sorununun haftalardır sürdüğünü belirten öğrenciler, odalarda kaldıkları sırada haşerelerin seslerini bile duyar hale geldiklerini söyledi.

İddialara göre bazı öğrenciler durumun dayanılmaz hale gelmesi üzerine yurttan ayrılarak memleketlerine dönmek zorunda kaldı.