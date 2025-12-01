Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Mahallesi Kirazlı Bahçe Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katındaki dairede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yoğun dumanı ve alevleri fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeci kendi hava maskesini ihtiyaç sahibine taktı

Daireyi saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan Ali Oğlakçı’ya ilk ulaşan isim, itfaiye eri Cihat Oruç oldu. Oruç, yoğun duman altında nefes almakta zorlanan Oğlakçı’nın hayati tehlike yaşadığını fark ederek kendi hava maskesini çıkarıp ona taktı. Oğlakçı, daha sonra itfaiyenin sepetli merdiveni kullanılarak güvenli şekilde binadan indirildi.

Dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Apartmandan çıkarılan Ali Oğlakçı’ya sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Dumandan etkilendiği belirlenen Oğlakçı, ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Yangın tamamen kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dairede hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.