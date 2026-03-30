Son Mühür - 2025 yılına ait kira gelirlerinin beyan sürecinde sona yaklaşılırken, gayrimenkul sahiplerinin 31 Mart 2026 Salı günü gün sonuna kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Sürece ilişkin kritik eşikler ve ödeme detayları da netlik kazanmış durumda.

Hesaplanan gelir vergisi, mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla iki eşit taksit halinde ödenebiliyor:

2025 takvim yılı içinde elde edilen brüt kira gelirlerinde belirli sınırların aşılması halinde beyan zorunluluğu doğuyor. Buna göre, konut kira gelirinin yıllık toplamda 47.000 TL’yi geçmesi durumunda beyanname verilmesi gerekiyor. İş yeri kiralarında ise stopaj kesintisine tabi olmak kaydıyla yıllık gelirin 330.000 TL’nin üzerinde olması halinde beyan zorunluluğu bulunuyor. Öte yandan, konut gelirleri 47.000 TL sınırının altında kalan mülk sahiplerinin beyanname vermesine gerek bulunmuyor.

Ödemeler nereden yapılacak?

Dijital imkanlar sayesinde vergi dairesine gitmeden tüm işlemler çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor:

Hazır Beyan Sistemi: GİB'den e-Devlet şifresiyle giriş yaparak, sistem tarafından oluşturulan taslak beyannamenizi kontrol edip onaylayabilirsiniz.

Dijital Vergi Dairesi & Mobil Uygulama: Akıllı telefonlar aracılığıyla da kolay ve hızlı şekilde beyan ve ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Ödeme Yöntemleri: Anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartları, havale/EFT seçenekleri, PTT şubeleri veya vergi dairesi vezneleri üzerinden ödeme gerçekleştirilebilir.

Süreyi kaçıranlara büyük yaptırım