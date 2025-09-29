Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül Pazartesi günü için yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin kuzeybatı bölgelerinde 4 ila 6 derece düşmesi beklenirken, güney ve güneydoğu kesimlerinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi (Edirne hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ve Hatay’ın kıyı şeridinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey bölgelerde kuzeyden, güneyde ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sağanak yağış uyarısı

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Yozgat ile Çanakkale’nin doğu kesimleri ve İzmir ile Ankara'nın güney bölgelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

MARMARA

Bursa 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.

Çanakkale 22°C

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli.

İstanbul 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.

Kırklareli 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

EGE

Afyonkarahisar 23°C

Parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.

Denizli 28°C

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

İzmir 22°C

Parçalı ve çok bulutlu. Güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Muğla 24°C

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

AKDENİZ

Adana 31°C

Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Antalya 27°C

Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Burdur 27°C

Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Hatay 31°C

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

İÇ ANADOLU

Ankara 22°C

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Güney kesimlerinde akşam yer yer kuvvetli.

Eskişehir 19°C

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Konya 27°C

Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Nevşehir 25°C

Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

BATI KARADENİZ

Bolu 17°C

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli.

Düzce 18°C

Parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Sinop 21°C

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli.

Zonguldak 19°C

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 28°C

Parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Rize 24°C

Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

Samsun 21°C

Parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, akşam yer yer kuvvetli.

Trabzon 22°C

Parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Erzurum 23°C

Parçalı ve az bulutlu.

Kars 23°C

Parçalı ve az bulutlu.

Malatya 29°C

Parçalı ve az bulutlu.

Van 23°C

Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 32°C

Az bulutlu ve açık.

Gaziantep 30°C

Az bulutlu ve açık.

Mardin 29°C

Az bulutlu ve açık.

Siirt 31°C

Az bulutlu ve açık.