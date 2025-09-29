Son Mühür - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli artçı sarsıntılar sürüyor. Dün saat 12.59’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ana depremin ardından, 13 dakika içinde 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı. Bu sarsıntıyı, 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha takip etti.

4.5'lik artçılar

Bugün saat 01.48’de Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Bu sarsıntıdan sadece bir dakika sonra, saat 01.49’da 3.5 büyüklüğünde bir başka artçı deprem daha yaşandı. AFAD Deprem Dairesi’nin son depremler listesine göre, saat 05.57’de kaydedilen 1.6 büyüklüğündeki sarsıntıya kadar, ana şokun ardından geçen 17 saat içinde büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234’ten fazla deprem gerçekleşti. Başka şehirlerden de hissedildi Deprem, İstanbul ve İzmir’in de dahil olduğu birçok şehirde hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk yapıda hasar oluştuğunu belirtti. Simav merkezli sarsıntı, Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında da hasara yol açtı. Binanın çatısında ve duvarlarında çatlaklar meydana geldiği tespit edildi.