Kütahya’nın Bölücek Mahallesi’nde hafif ticari araç tarla yolunda kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza tarla yolunda meydana geldi

Kaza saat 08.00 sıralarında Kütahya’nın Bölücek Mahallesi tarla yolunda yaşandı. Şehir merkezi yönüne giden Ömer B. idaresindeki 43 RT 111 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu su kanalına uçtu.

Sürücü ve yolcu araçta sıkıştı

Kazada araç içinde sıkışan sürücü Ömer B. ile yakını B.A. için ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.