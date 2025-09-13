Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan karşısında aldığı tarihi galibiyet, Kütahya’da büyük bir coşkuya sahne oldu.

Kütahya Belediyesi tarafından belediye bahçesine kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini hep birlikte takip etti.

Başkan Eyüp Kahveci taraftarlarla buluştu

Etkinliğe katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sporseverlerle birlikte heyecanı paylaştı. Kahveci, final karşılaşması için de belediye bahçesinde dev ekran kurulacağını açıklayarak, “Millilerimize yürekten başarı diliyoruz” dedi.

24 yıl sonra yeniden final heyecanı

A Milli Takım, rakibini 94-68 mağlup ederek 2001 yılından bu yana ilk kez final bileti aldı. 24 yıl sonra gelen bu büyük başarı, Kütahya’daki basketbolseverler tarafından büyük bir sevinçle kutlandı.

Vatandaşlardan coşkulu destek

Belediye bahçesini dolduran kalabalık, millilerin her sayısında alkışlarla destek verdi. Dev ekran önünde toplanan sporseverler, milli takımın final yolculuğuna tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Final mücadelesi için geri sayım

Ay-yıldızlılar, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Kütahya’da olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar, milli takımı desteklemek için bir araya gelmeye hazırlanıyor.