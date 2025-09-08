Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba köyünde düzenlenen anma programına Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın ve binlerce vatandaş katıldı. Vali Işın ve protokol üyeleri, Hayme Ana’nın türbesini ziyaret ederek dua etti.

“Osmanlı’nın kutlu anası”

Vali Musa Işın, Hayme Ana’nın adına türbe yapılan ilk Türk kadını olduğunu vurgulayarak, “Hayme Ana, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki emeği, alın teri ve duasıyla sadece bir obanın değil, imparatorluğun kutlu anası ve Türk kadınının simgesidir. O, bir anne olmanın ötesinde, liderlik vasfıyla imparatorluğa dönüşecek bir devletin kurucusudur. Geçmişi kahramanlıklarla dolu muhteşem bir milletin evlatlarıyız. Bizim tarihimiz bin yıldan fazladır bu topraklarda sürüyor” dedi.

Şenliklerde kültürel etkinlikler

Anma töreninin ardından şenlik alanında, 744. Hayme Ana’yı Anma ve Göç Şenlikleri gerçekleştirildi. Programda mehter takımı gösterisi, geleneksel okçuluk, atlı gösteriler ve halk oyunları sahnelendi.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncularından Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Faruk Aran (Alaeddin Bey), Yiğit Uçan(Boran Bey) ve Murat Boncuk (Aykut Alp) hayranlarıyla bir araya geldi.

Konserlerle sona erdi

Etkinlikler, Seda Gökkadar, Esra İçöz ve “Dombra” şarkısının bestecisi ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov’un konserleriyle sona erdi.