Olay, saat 20.31’de Domaniç-İnegöl karayolu 1’inci kilometresinde yaşandı. Mustafa Beyhan idaresindeki 43 NU 462 plakalı otomobil, önünde seyreden Şaban Özşahinler yönetimindeki 3 tekerlekli motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Yardım için duran araca başka otomobil çarptı

İlk kazanın hemen ardından 3 dakika sonra ikinci bir kaza yaşandı. Yaralıya yardım etmek için duran Turgut Bilgili yönetimindeki 43 AGF 029 plakalı otomobile, bu kez Hüseyin Talha Özdemir’in kullandığı 11 AY 765 plakalı otomobil çarptı. Çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Bir kişi yaralandı

Meydana gelen zincirleme kazalarda motosiklet sürücüsü Şaban Özşahinler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özşahinler’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıdı

İki kazanın da yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde önce otomobilin motosiklete çarpma anı, ardından yardım için duran araca başka bir otomobilin çarpması net şekilde görülüyor. Yaşanan iki kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.