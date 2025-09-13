Kütahya’da yaşanan trajik kazada, yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil (26) hayatını kaybetti.

Olay, Kütahya-Çavdarhisar kara yolu Göynükören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Yeşil’e çarptı ve ardından şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma ve polis ekiplerini olay yerine yönlendirdi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Trafik güvenliği ve incelemeler sürüyor

Olayın ardından Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın oluş şekli ve sürücünün durumu detaylı şekilde araştırılıyor.

Bölgedeki trafik akışı, güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde sağlanıyor.