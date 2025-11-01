Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri, fuhuşa aracılık ve yer temini iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi tutukladı, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 18 kadın hakkında işlem yapıldı.

İşletmelere operasyon düzenlendi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bazı işletmelerde fuhşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği yönündeki istihbaratı değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda 3 farklı iş yerinde fuhuş faaliyetlerinin organize edildiği tespit edildi.

Eş zamanlı gözaltılar ve ele geçirilen malzemeler

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin 770 TL, 5 bin 305 dolar ve 1.300 euro nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yabancı uyruklular sınır dışı edilecek

Operasyon kapsamında yakalanan 18 kadından 15’i yabancı, 3’ü Türk vatandaşı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.