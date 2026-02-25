Son Mühür - Bayram ikramiyesi uygulamasının 2018’de başladığını hatırlatan Erdursun, ilk etapta her bayram için 1.000 TL olarak ödenen tutarın yıllar içinde kademeli artışlarla önce 2.000 TL’ye, ardından 3.000 TL’ye ve son olarak 4.000 TL seviyesine çıkarıldığını belirtti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle ikramiyenin alım gücünün ciddi ölçüde gerilediğini ifade etti.
Erdursun, önceki yayınlarında da bu konuya sık sık dikkat çektiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Olması gereken rakam aslında bayramlarda birer bayram, iki bayramda birer normal emekli aylığı şeklinde ödenmesi gerekiyor. Ama bayram ikramiyesi öyle olmayacak"
5 bin ya da 5.5000...
Mevcut tabloya göre bayram ikramiyesinde yüzde 25–30 aralığında bir artış beklediğini belirten Erdursun, tutarın büyük olasılıkla 5.000 TL ile 5.500 TL seviyesinde şekilleneceğini söyledi. Erdursun, “Büyük ihtimalle yüzde 25 artışla 5.000 TL ya da 5.500 TL olacak gibi görünüyor. Bayram ikramiyesi yüzde 25–30 bandında bir zamla belirlenecek” dedi.
Erdursun, bayram ikramiyesinin dul ve yetim aylığı alanlara tam tutar üzerinden değil, hisse oranlarına göre ödendiğini hatırlattı. İkramiye tartışmalarının her bayram öncesinde gündeme geldiğini belirten Erdursun, bayramın ardından konunun bir süreliğine kapanacağını; ancak enflasyon verileri netleştikçe emekli maaşlarına ilişkin tartışmaların yeniden başlayacağını ifade etti.
''Düşük emekli aylıklarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor''
Yıl sonuna doğru düşük emekli aylıkları ve aylık hesaplama sistemiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdursun, “Çalışma Bakanlığı şu anda düşük emekli aylıkları ve emekli aylığı hesaplamalarına ilişkin çalışmalar yapıyor. Bu süreçte biraz daha zaman kazanılarak 2027’ye ulaşılmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı.
Kötü haberi açıkladı
EYT düzenlemesinin ardından 5.000 prim günü şartının değişip değişmeyeceğine yönelik soruları da yanıtlayan Erdursun, bu konuda yeni bir düzenleme beklemediğini ifade etti. Erdursun, “Bakın EYT yasası çıktı. Bundan sonra yaş şartı dışında 5.000 günle 5975’in değişme şansı yok” sözleriyle beklenti içinde olanlara olumsuz mesaj verdi.