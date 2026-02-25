Son Mühür - Bayram ikramiyesi uygulamasının 2018’de başladığını hatırlatan Erdursun, ilk etapta her bayram için 1.000 TL olarak ödenen tutarın yıllar içinde kademeli artışlarla önce 2.000 TL’ye, ardından 3.000 TL’ye ve son olarak 4.000 TL seviyesine çıkarıldığını belirtti. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle ikramiyenin alım gücünün ciddi ölçüde gerilediğini ifade etti.

Erdursun, önceki yayınlarında da bu konuya sık sık dikkat çektiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Olması gereken rakam aslında bayramlarda birer bayram, iki bayramda birer normal emekli aylığı şeklinde ödenmesi gerekiyor. Ama bayram ikramiyesi öyle olmayacak"

5 bin ya da 5.5000...