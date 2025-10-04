Aydın’ın su altı canlı çeşitliliğiyle öne çıkan Kuşadası ilçesi, dalış turizminin gözde merkezlerinden biri haline geldi. Yılın büyük bölümünde dalış yapılabilen ilçede, Türkiye’de nadir görülen deniz canlıları su altı tutkunlarını cezbediyor.

Turizmde alternatif cazibe merkezi

Doğal ve tarihi güzellikleriyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ne yakın konumuyla kültürel turizmin yanı sıra alternatif turizm seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Yılın çoğu ayında tüplü veya serbest dalış yapılabilen ilçede, berrak denizi, geniş görüş mesafesi, doğal ve yapay resif alanları, zengin su altı ekosistemiyle dalış turizmi büyük ivme kazandı.

Su altı fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline gelen bölgede, aslan balığı, deniz tavşanı, deniz çayırları, uzun dikenli deniz kestanesi gibi canlıların yanı sıra, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku ve endemik balık türleri gözlemlenebiliyor.

“Su altı hala bilinmeyen bir dünya”

Uzun yıllardır dalış eğitmenliği yapan Tağmaç Saraçoğlu, Kuşadası’nın su altı turizmi açısından Türkiye’nin en zengin noktalarından biri olduğunu belirtti.

“Kuşadası’nda Türkiye’nin en büyük uçak batığı resiflerinden biri yer alıyor. Ayrıca dikkatli dalışlarda, dünyada nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunun beslenme anına tanık olunabiliyor. Amforalar, eski çapalar ve ışık tutulduğunda parlayan mercan resifleri, su altına ayrı bir büyü katıyor. Su altı hâlâ keşfedilmeyi bekleyen bir dünya; bu da dalış tutkunları için merak uyandıran bir deneyim yaratıyor.”

“Deniz tavşanları sık görülmeye başlandı”

Saraçoğlu, son dönemde dalış noktalarında deniz tavşanlarının sayısının arttığını da dile getirdi: “Deniz tavşanları, su altının en ender görülen canlı türlerinden biri. Genellikle 1-2 milimetreden birkaç santimetreye kadar boyutlarda olabiliyorlar. Bu canlıları görüntülemek için özel ekipmanlar kullanıyoruz. Farklı renk, desen ve türlerde karşımıza çıkıyorlar. Yumuşakçalar grubuna dahil olan deniz tavşanları, Kuşadası’nın su altı biyolojik çeşitliliğini zenginleştiriyor.”

Zengin su altı ekosistemi

Ege’nin incisi olarak anılan Kuşadası, dalış tutkunlarına yalnızca doğal güzellik değil, aynı zamanda arkeolojik kalıntılar ve batık yapılarla da benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bölgedeki dalış noktaları, hem profesyonel hem amatör dalgıçlara açık durumda. Uzmanlar, bölgedeki su altı canlılarının korunması için dalış faaliyetlerinin kontrollü şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.