Aydın’ın Köşk ilçesinde gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda bir müteahhitlik firmasına ait iş yerinin camları kurşunlandı. Olay, Çarşı Mahallesi Ulus Sokak’ta gerçekleşti. Gece saatlerinde silah sesleriyle uyanan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müteahhitlik firmasının camlarının kurşunlandığını tespit etti. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yeri inceleme ekipleri, iş yeri ve çevresinde detaylı araştırma yaptı.

Polis, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yetkililer, güvenlik kameralarının incelendiğini ve olayın faillerinin kısa sürede tespit edilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirtti. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.