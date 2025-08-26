Kuşadası’nda 60 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu Vav Otel’de görev yapan yaklaşık 130 personel, aylardır ödenmeyen maaşları için harekete geçti. Çalışanlar, yönetimin sorunu çözmemesi üzerine iş bırakma eylemi başlattı.

Otel yönetiminden ekonomik kriz savunması

Otel yönetimi, yaşanan maaş sorununa gerekçe olarak ekonomik darboğazı gösterdi. Ancak çalışanlar, otelin müşteri kabul etmeye devam ettiğini ve gelir elde etmesine rağmen maaşların ödenmemesini kabul edilemez bulduklarını dile getirdi.

Misafirler de mağdur oldu

Eylemin ardından otelde hizmetlerin aksamasıyla birlikte konaklayan misafirler de mağduriyet yaşadı. Tüm odaların dolu olduğu otelde zaman zaman gerginlikler çıktı.

Polis ekipleri olaya müdahale etti

Yaşanan gerginlik üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, hem çalışanlar hem de otel yönetimi arasında tansiyonu düşürmek ve misafirlerin mağduriyetini azaltmak için devreye girdi.