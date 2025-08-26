Kaza, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 09 ARL 395 plakalı motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet kayarak savruldu.

Çevredekiler durumu ekiplere bildirdi

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüyü gören çevredekiler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Yaralı hastaneye gitmeyi kabul etmedi

Sağlık kontrolünün ardından yaralı sürücüye hastaneye gitmesi yönünde tavsiyede bulunuldu. Ancak sürücü, yaralarının hafif olduğunu belirterek tedaviyi reddetti. Kendi imkânlarıyla ayağa kalkan motosiklet sürücüsü, tekrar motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Motosikletin kaymasına neden olan etkenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kaza, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğuna yol açtı.