Kutlamalar, sabah saat 09:45’te Kaymakamlık binası önünde düzenlenen temsili törenle başladı. Etkinlikte, esareti sembolize eden bir kız çocuğunun, yöresel efeler tarafından kurtarılışını anlatan canlandırma sahnelendi. İzleyicilerden büyük ilgi gören gösteri, kurtuluş mücadelesinin ruhunu bir kez daha hissettirdi. Tören, daha sonra Atatürk Meydanı’nda resmi kutlamalarla devam etti.

Fener Alayı ve Anadolu Ateşi İle Kutlamalar Devam Edecek

Kuşadası’nda kurtuluş günü coşkusu akşam da sürecek. Saat 19:45’te Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenecek olan fener alayı, Kısmet Otel kavşağından başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona erecek. Akşamın en çok beklenen etkinliği ise saat 20:30’da başlayacak. Dünyaca ünlü Anadolu Ateşi gösteri grubu, vatandaşlara unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

Törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Garnizon Komutanı Per.Bnb. Can Aytan’ın yanı sıra siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.