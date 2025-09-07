Aydın amatör sporunun gelişmesinde büyük emekleri olan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) kurucularından 80 yaşındaki Mustafa Kemerli, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aytekin Kaya: Mustafa Kemerli'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz

Mustafa Kemerli'nin ölüm haberini yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyurarak Kemerli'nin ailesi ve spor camiasına başsağlığı dileklerini ileten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliovamızda ve Aydın'da sporun gelişmesinde ve yeni sporcuların yetişmesinde büyük emeği olan, İncirliova Belediyesporumuzda yöneticilik yapmış değerli büyüğümüz Mustafa Kemerli'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve spor camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Cenazemiz bugün (7 Eylül 2025 Pazar) ikindi namazına müteakiep Çarşı Camii'nden kaldırılıp İncirliova İlçe Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.