Sabah saatlerinde Kuşadası Ege Port Limanı’na yanaşan 335 metre uzunluğundaki ‘Aroya’, 18 katlı heybetli yapısıyla dikkat çekti. Gemiden inen binlerce turist, doğrudan ilçe merkezine yönelerek Kuşadası’nın tarihi ve turistik bölgelerini gezdi. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, esnafların yüzünü güldürerek bölge ekonomisine canlılık kattı.
Rota Kuşadası'ndan Dünyaya
İstanbul’daki Galataport Limanı’ndan hareket eden ‘Aroya’, Kuşadası'ndan sonra rotasını Bodrum'a çevirecek. Geminin, Bodrum'un ardından Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına da uğrayarak uluslararası seyrine devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: DHA