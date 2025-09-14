Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen bir lastik botta bulunan 71 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin 18'i çocuk olmak üzere tamamı güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Kurtarma operasyonu ve detayları

Ege Denizi'nde düzensiz göçle mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenliği, Didim açıklarında bir lastik botun içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde, söz konusu botun Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği ve tehlikeli bir durumda olduğu tespit edildi. Hızla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, botta mahsur kalan düzensiz göçmenleri kurtarmak için operasyon başlattı.

Zorlu deniz koşullarına rağmen başarıyla tamamlanan operasyon sonucunda, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu toplam 71 kişi sağ salim kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Göçmenlerin ilk kontrolleri botta yapılırken, daha sonra karaya çıkarıldılar.

Gerekli işlemler yapıldı

Kurtarılan düzensiz göçmenler, karada bekleyen sağlık ekipleri tarafından detaylı bir kontrolden geçirildi. Göçmenlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendikten sonra, yasal işlemlerin yürütülmesi için Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) sevk edildiler. Bu merkezde, göçmenlerin kimlik tespiti ve diğer bürokratik süreçleri tamamlanarak, uluslararası hukuka uygun şekilde işlem yapılacak.

Bu son olay, Ege Denizi'ndeki geri itme vakalarının devam ettiğini ve bu durumun göçmenlerin hayatını tehlikeye attığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk Sahil Güvenliği, bu tür tehlikeli durumları önlemek ve denizde zor durumda kalan insanlara yardım eli uzatmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.