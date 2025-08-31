Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Kuşadası'nda anlamlı bir bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Atlı Jandarma Timi ve Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı personeller, özellikle kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturdu.

KADES Uygulaması ve Yasal Haklar Anlatıldı

Etkinlik kapsamında, kadınların acil durumlarda kullanabilecekleri bir hayat kurtarma aracı olan KADES uygulaması hakkında detaylı bilgi verildi. Jandarma ekipleri, uygulamanın nasıl indirileceğini ve nasıl kullanılacağını anlatırken, aynı zamanda kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik yasal düzenlemeleri içeren 6284 Sayılı Kanun hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.

Atlı Jandarma ve Hediyelerle Farkındalık Artırıldı

Bilgilendirme faaliyeti sırasında, etkinliğe katılan Atlı Jandarma Timi büyük ilgi gördü. Bu durum, jandarmanın vatandaşlarla olan iletişimini güçlendirirken, broşürler dağıtılarak farkındalık mesajı geniş kitlelere ulaştırıldı. Etkinliğe katılan çocuklara ise özel olarak Türk bayrağı ve jandarma boyama kitabı hediye edildi.