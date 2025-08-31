Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlıkları, iki gün boyunca eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek aranan şahıslara göz açtırmadı.

İki Günde 15 Şüpheliye Kelepçe

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 15 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin bazılarının kesinleşmiş hapis cezaları olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ceza durumlarına göre dağılımı ise şöyle:

8 kişinin 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

3 kişinin 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

4 kişi ise ifadeye yönelik olarak aranıyordu.

Suç Dağılımı Belirlendi

Yakalanan şahısların işledikleri suçlar incelendiğinde ise şu tablo ortaya çıktı:

2 kişi yaralama suçundan,

2 kişi narkotik suçlarından,

1 kişi hırsızlık suçundan,

1 kişi dolandırıcılık suçundan,

1 kişi yeniden yaralama suçundan,

8 kişi ise diğer suçlardan aranıyordu.

Yakalanan 15 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.