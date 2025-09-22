Kuşadası Filistin Platformu, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleştirdiği etkinlikle, Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan küresel Sumud Filosu'na destek verdi. Etkinliğe sivil toplum kuruluşları, balıkçı tekneleri ve yat sahipleri katıldı; çocuklar hayal ettikleri küçük tekneleri suya bıraktı.

Meydanda dayanışma çağrısı

Kuşadası Filistin Platformu, Sumud Filosuna destek amacıyla meydanda bir araya geldi. Etkinlik çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iştirakiyle düzenlendi; katılımcılar “Filistin yalnız değildir”, “Soykırım bitsin” ve “Nefes almak yetmiyor yaşamak için” yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Etkinlik alanında kurulan ekrandan Sumud Filosu ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Denizden destek geldi

Etkinliğe denize açılan balıkçı tekneleri ve bazı yat sahipleri de destek verdi. Günün sonunda alanda toplanan çocuklar, üzerinde Filistin bayrağı bulunan kendi yaptıkları küçük oyuncak tekneleri suya bıraktı; eylem sembolik bir dayanışma olarak değerlendirildi.

Platformun talepleri ve çağrısı

Kuşadası Filistin Platformu adına açıklama yapan Burak Kaplan, Gazze’de ciddi can kayıpları ve yerinden edilmeler yaşandığını vurguladı: “Gazze'de 70 binden fazla insan hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 milyon kişi de yerinden edildi. Sumud Filosu, bir vicdan seferdir.” Kaplan, derhal ateşkes sağlanması, soykırımın sonlandırılması ve engelsiz, güvenli ve sürekli insani yardım koridoru oluşturulması çağrısında bulundu. Kaplan ayrıca uluslararası hukukun işletilmesi, savaş suçlarının soruşturulup yargılanması ve ülkelerin diplomatik baskıyı artırması gerektiğini dile getirdi.

Eylem ve dayanışma önerileri

Platform, sivil toplum düzeyinde boykotlar, nöbetler, kampanyalar ve kalıcı dayanışma mekanizmalarının oluşturulmasını önerdi. Kaplan’ın açıklamasında, ülkelerin insani yardım seferberliği başlatması ve İsrail ordusunda görev yapanların ülkelerine kabul edilmemesi gerektiği ifade edildi.