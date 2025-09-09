Kuşadası'nda 9 Yuvadan 469 Yavru Caretta Caretta Çıktı

İklim değişikliğinin etkisiyle kaplumbağaların yuva yerlerinin kuzeye doğru kaydığı görülürken, hemen her yıl yuva yerlerinin sayısında artış yaşanıyor. Bu yıl Aydın ve çevresinde Kuşadası'nda 7, Didim'de 2, Efes Selçuk Pamucak'ta 2, Gümüldür ve Özdere'de birer yuva tespit edildi. Yuvalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri ve bölgedeki site yönetimleri iş birliğiyle kafesleme sistemiyle koruma altına alındı.

Gönüllülerden Yavrulara Destek

Kuşadası'ndaki yuvalardan birinde, kuluçka süresi bitmesine rağmen yavru çıkışı görülmeyince EKODOSD gönüllüleri tarafından kontrol açılışı yapıldı. Açılan yuvada tüm yavruların yumurtadan çıktığı ancak kum yüzeyine yakın bir bölgede beklediği görüldü. Yavruların sıcaktan etkilenmemesi için, EKODOSD Bilim Danışmanı Prof. Dr. Oğuz Türkozan’la yapılan görüşmeler sonrası, yavru kaplumbağalar yuvadan alınarak karanlık bir odada bekletildi. Akşam saatlerinde ise vatandaşlarla birlikte yuva yerinden denize ulaşmaları sağlandı. Bu özverili çalışmalarından dolayı yuva gönüllülerine ve işletmelere teşekkür belgesi takdim edildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği nedeniyle kaplumbağaların yuvalama alanları kuzeye doğru kaydığını gözlemledik. Yeni yuvalama alanlarını tespit ederek, buraları kontrol altına aldık. Şu ana kadar 9 yuvada 469 yavru çıkışı oldu. Kalan 4 yuvadan da yavruların çıkmasını bekliyoruz" dedi.