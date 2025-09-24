Marshall Adaları bayraklı Vista, İtalya bayraklı Aida Blu, Bahama bayraklı Odyssey Of The Seas ve Malta bayraklı Celebrity Equinox Kuşadası Ege Port Limanı’na demirledi. Gemi yolcularının bir bölümü tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi’ni ziyaret etti. İlçe merkezinde kalan turistler ise çarşıları gezerek alışveriş yaptı.

Kruvaziyer trafiğinin eylül ayında da sürmesi, bölge esnafını memnun etti. Turizmciler, Kuşadası’nın bu yıl kruvaziyer turizminde rekor beklentisi içinde olduğunu belirtiyor.