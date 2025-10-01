Aydın’ın Nazilli ilçesinde 33 yaşındaki Neriman Şimşek, evinin balkonunda çamaşır asarken 5’inci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay Yeni Mahalle’de meydana geldi!

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yeni Mahalle 22. Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanda yaşandı. İddiaya göre Neriman Şimşek, çamaşır asmak için çıktığı balkonunda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

1 çocuk annesiydi

Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Neriman Şimşek’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma başlatıldı!

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı bildirildi. Şimşek’in ölümü, mahallede büyük üzüntü yarattı.