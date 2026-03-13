Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında, Ortaylı’nın bilgi birikimi, akademik çalışmaları ve eserleriyle geniş bir kesimin saygısını kazandığını belirterek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

“Milletimizin saygısını kazanan değerli bir isimdi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.”

Akademi dünyasına başsağlığı dileği

Erdoğan mesajının devamında Ortaylı’nın ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı, açıklamasında ayrıca akademi camiasına da taziyelerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

“Kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı diliyorum. Rabb’im mekânını cennet eylesin.”