Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ve eski Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede, bir işletmeye ait iskele ve güneşlenme teraslarının ruhsatsız ve izinsiz olarak kıyıya yapıldığı, buna rağmen belediye tarafından uzun süre herhangi bir yasal işlem başlatılmadığı vurgulandı.

Milli Emlak Müdürlüğü: “Yıkım yapılsın” talimatı

Soruşturma dosyasına göre Kuşadası Milli Emlak Müdürlüğü, 2021 yılında ilgili kıyı yapıların yıkımı için Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne resmi yazı gönderdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ise gelen yazıya verdiği yanıtta, iş yoğunluğu ve araç-gereç yetersizliği nedeniyle yıkımın gerçekleştirilemediğini belirterek işlemi ihale kapsamına aldığını bildirdi.

2022’de ikinci yazı, ikinci “yıkım yapılamadı” cevabı

İddianamede, Milli Emlak Müdürlüğü’nün 2022 yılında yıkımın gerçekleşip gerçekleşmediğini sorduğu ikinci yazıya da benzer bir yanıt verildiği, belediyenin yine “yıkım yapılamadı” gerekçesine sığındığı aktarıldı.

Başkan Günel: “İşlemleri başlattık, suçlamayı kabul etmiyorum”

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, üç ismin de suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Başkan Ömer Günel, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Aykırılığı öğrenir öğrenmez işlemleri başlattık, yıkım için gerekli tedbirleri aldık. Söz konusu yapının yıkımı için 2022/679402 ihale numarasıyla ihaleye çıkıldı. Evrakın geliş tarihi ile ihale tarihi arasında makul bir süre vardır.”

Savcılık: “Eylem ihmal sınırlarını aştı”

İddianamede, geçen uzun zamana rağmen ilgili alan için yeniden ihale yapılmadığına dikkat çekildi.

Değerlendirmede şu ifadeler öne çıktı:

“Şüphelilerin, işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarının imar planı ve izni bulunmadığını bilmelerine rağmen yıkım işlemini çeşitli gerekçelerle gerçekleştirmedikleri, bu tutumun halkın ortak kullanımındaki kıyıların vatandaşlar tarafından kullanılmasını engellediği, eylemin ihmal boyutunu aşarak kasten gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.”

İddianame mahkeme tarafından kabul edildi

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama sürecinin başlamasının önü açıldı.

Davayla ilgili duruşma takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.