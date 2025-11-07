Aydın’ın Efeler ilçesinde, halı yıkama dükkanı gibi gösterilen bir iş yerine jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak sigara imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bandrolsüz sigara üretimi ve satışına yönelik yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu söz konusu iş yerini tespit etti.

Makaron dolu depo ortaya çıktı

Yapılan baskında, 3 adet sigara sarma makinesi, 288 bin 800 adet boş makaron, 22 bin 500 adet doldurulmuş makaron ve 6 kilogram kıyılmış tütün bulundu. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirlendi.

İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin, kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.