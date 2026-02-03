Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’i etkisi altına alan sağanak yağış, kenti adeta felç etti. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kentte ev ve işyerlerini su basarken, yağışa rağmen dağıtıma çıkan motokuryeler sel sularıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

İzmir Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, yağışlı havalarda motokuryelerin çalışma koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yolda kayan, yağmurda mahsur kalan…”

Hem olumsuz hava koşulları hem de yürürlüğe giren yeni düzenlemelerin kuryelerin çalışma şartlarını daha da zorlaştırdığını ifade eden Akgül, “Motokurye piyasasında yağmurda siparişler daha da yoğunlaşır. Herkes eve giderken biz dışardayız. Vatandaşın umurunda değil bu da bizi yorucu hale getiriyor. İzmir’e son yılların en felaket yağmuru yağdı. Yolda kayan, yağmurda mahsur kalan, kaza geçiren vefat eden arkadaşlarımız oldu. Devletin de baskısı var. Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile tehlikeli sınıfa girdik ama çok tehlikeli sınıfa girmedik. Devlet düzenleme getirirken bize külfet yaptırdı. Belge istiyor bu da kurye sayımızı azalttı” dedi.

“Canı pahasına çalışmaya devam edildi”

Ekonomik kaygılar nedeniyle birçok kuryenin canı pahasına sipariş dağıtmaya devam ettiğini söyleyen Akgül, “Kendini seven kuryeler de siparişe çıkmadı. Paraya ihtiyacı olan arkadaşlarımız çalışmaya devam etti. Vatandaş, kuryenin siparişi nasıl getirdiği ile ilgilenmiyor. Nasıl getirirse getirsin diyorlar. Yağmurda bir kişi 5 kişi yerine çalıştı. Şiddetli yağmurlar da olsa ekmek aslanın ağzında. Canı pahasına, da olsa kurye arkadaşlarımız çalışmaya devam etti” şeklinde konuştu.

“Sipariş geç gidince baskı kuruluyor”

Yağışlı havalarda artan sipariş taleplerine rağmen kuryelere zaman baskısı uygulandığını belirten Akgül, “Yağmurda herkes kendi evine ürünün gelmesini ister. Neden istiyorsunuz demek doğru değil ama bize zaman konusunda destek olmaları lazım. Bize siparişin neden geç geldiği hakkında baskı kuruyorlar. Market alışverişi belli bir saat içerinde teslim edilmesi gerekiyor ama kurye geç kalırsa veryansın ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yapay zeka işimizi etkiliyor”

Dijital platformlar ve yapay zekâ destekli sistemlerin motokuryelerin çalışma düzeni ve gelirleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirten Akgül, “Yapay zekada işimizi etkiliyor. Bütün siparişler telefona düşüyor. Yapay zekada bunun içerinde. Yapay zeka uygulamadan puanlama yapıyor. Trendyol, Getir gibi firmalar siparişi yapay zeka üzerinden yönetiyor. Sipariş geç teslim edilirse yapay zekadan puan düşürülüyor. Kuryeler de puanı için çok paket atmak istiyor. Çok paket atamayınca maaş az alıyor” dedi.