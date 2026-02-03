Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de esnaf odalarında sandıklar bir bir kurulurken, ortaya çıkan sonuçlar yalnızca oda yönetimlerini değil, İESOB’un yaklaşan seçim sürecine dair dengeleri de işaret ediyor. Genel kurul sürecini ve sahadaki tabloyu Son Mühür’e değerlendiren İESOB Başkanı Yalçın Ata, birliğin seçimlerden çok güçlü şekilde çıktığını söyledi. Başkan Ata, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın esnaf odası seçimlerine müdahil olduğu iddialarına sert tepki gösterdi. Ata, “Belediyeler kendi işlerini yapsınlar. Esnaf teşkilatı da zaten kendi işlerini yapıyor” dedi.

“İESOB Şampiyonlar Ligi”

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’nın destek verdiği adayların büyük bölümünün sandıktan galip çıkması, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan İESOB seçimleri öncesinde gerçekleşecek tabloya dair dikkatleri çeken ipuçları verdi. “Esnaf teşkilatında karşılığımız olduğunu düşünüyorum. 2 buçuk senede yaptıklarımız gözle görülüyor” sözleriyle açıklamalarına başlayan Ata, “O kadar çok esnafımıza dokunduk ki… Bunların da teşkilatımızda bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Sürecimiz gayet güzel gidiyor. Her desteklediğimiz aday bugüne kadar seçimini kazandı. Bundan sonra da öyle olacağını düşünüyorum. Güzel bir ekibiz. İESOB’da şu anda görevli olan tüm arkadaşlarımla güzel bir ekip oluşturduk. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim: İESOB şampiyonlar ligi! Sadece kentimizde değil, Türkiye’de de ses getiriyoruz. Türkiye’den aramayan kalmadı. Bütün birlik ve oda başkanları o kadar çok aradı ki… Evet, risk alarak devam ediyoruz. Örneğin, geçtiğimiz cumartesi günü yaşadığımız Galericiler Odası seçiminde benim yerimde bir başkası olsa kesinlikle taraf olmazdı diye düşünüyorum ama ben o odanın üyesi olduğum için taraf oldum. Aday gösterdiğimiz arkadaşımız da bu işi bilen, mesleği babadan oğula yapan meslek erbabı bir kardeşimizdi. Bu yüzden desteklemekte hiçbir hicap duymadım. Eğer böyle devam edersek 128 odanın 120 ila 125’ini alarak yolumuza devam edeceğiz. Şu ana kadar gerçekleşen 77 oda seçiminde sadece bir kaybımız ve 14 yeni oda başkanımız var” diye konuştu.

Eşki’ye tepki: Salonun karşısına kadar gelme cesareti gösterdi!

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin esnaf odası seçimlerine bire bir müdahalelerde bulunduğu iddiaları kamuoyuna yansımış; tepkiler ardı ardına gelmişti. Benzer bir durumun Foça’da belediye başkanı Saniye Bora Fıçı tarafından da yaşandığı gündeme yansımıştı. İzmir’deki bazı yerel yöneticilerin esnaf seçimlerine müdahil olma girişimlerinin ve bu girişimlerin hala devam edip etmediğinin sorulması üzerine Ata, “Evet, hala devam ediyor. Mesela cumartesi günkü seçimde CHP’nin Konak İlçe Örgütü’ndeki arkadaşlar karşı rakibe destek oluyordu. Buna gözlerimle de şahit oldum. Belki de Bornova Belediyesi’nden kaynaklanan sorunlar hala süregeliyor… Şu da bir gerçek: Bornova Belediyesi İzmir Ayakkabıcılar Esnaf Odası seçimine direkt müdahil oldu. Seçim salonunun karşısına kadar gelme cesareti gösterdi Ömer Bey… Esnaf seçimlerine karışmak, belediyelerin işi değil. Belediyeler kendi işlerini yapsınlar. Esnaf teşkilatı da zaten kendi işlerini yapıyor. Onun için bunlar hoş değil, kesinlikle tasvip etmiyorum. Oda seçimlerine siyasetin girmesine asla izin vermeyeceğiz, zaten de izin verilmiyor. İşte, esnaf teşkilatı 150 oya karşı 450 oy ile cevap vermiş oldu” dedi.

Fıçı’ya: Kaybedince ‘Ben karışmadım’ dedi

“Yine Foça’da aynı şeyi gördük. Foça’da da belediye başkanının seçimlere müdahalesini hatta listeye ‘Sen, sen gireceksin’ diye baskı yaptığını biliyoruz. Fakat seçimi kaybedince ‘Ben karışmadım’ deyimleriyle ortaya çıkıyorlar. Öyle bir şey yok. Seçimden bir gece önce karşı listeye kimlerin gireceğine dahi belediye başkanının hazırladığı duyumlarımız arasında. Hoş değil bunlar. Bırakın esnaf teşkilatı kendi seçimlerini yapsın. Zaten seçimlerimizi düğün havasında yapıyoruz. Çok olgun bir şekilde seçimleri bitiriyoruz. Esnaftan rant elde edemezler, esnaf siyasetin üstünde. Her partiden temsilcimiz var. Meclis’teki birçok partiden ayrıca da Meclis’e giremeyen partilerden temsilcilerimiz var. Salonlarda da görüyorsunuz, her partiden misafirlerimiz oluyor. Onun için siyasetin esnaf teşkilatına karışmamasından yanayım” ifadelerini kullandı.

Çankaya Otoparkı için ‘Güçlendirme’ çağrısı

İzmir gündemini uzun süredir meşgul eden Çankaya Katlı Otoparkı tartışması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ata açıklamalarda bulunarak esnafın sıkıntı çekmemesi için otoparkla ilgili İESOB’un devreye girebileceğini söylemişti. Gelişmelerin sorulması üzerine Ata, şunları söyledi: “En son geçen hafta aldığım bilgiler doğrultusunda Vakıflar Müdürlüğü’nün bu işe dahil olduğunu biliyorum. Ayrıca da mevcut iktidarın binanın yıkılmamasından yana olduğunu biliyorum. Fakat çok karmaşık bir durum söz konusu. Önümüzde bir yaz sezonu var. İzmir turizmi açısından Kemeraltı esnafını ve hatta tüm esnafı ilgilendiren bir sorun bu. Bir an önce çözülmesinden yanayım. 235 bin esnafın başkanı olarak buranın acil şekilde çözülmesinden yanayım. Her nasıl yapılacaksa; bölgesel olarak belli yerleri güçlendirilip sonra diğer taraflara geçilerek… Yani ben güçlendirilmesinden yanayım. Şimdi öyle bir binanın yapılmasının maliyetini düşünmek bile istemiyorum. Onun için inşallah güçlendirilir ve yine Kemeraltı esnafına hizmet vermeye devam eder.”

“Ramazan’da da seçim var!”

Esnaf odası seçimlerine Ramazan ayında da devam edileceğini söyleyen Ata, “Ara vermeyeceğiz. Bayramdan sonrasına kalan 8 ila 10 odamız var. Seçimlerimizin yüzde 98’ini 18 Şubat’a kadar tamamlamış olacağız. Büyük genel kurulumuz da mayıs ayının ilk haftasında olacak” dedi.

Ertelenen seçimlerle ilgili mesaj: Çalışan kazanır

Son olarak, Kahveciler ve Pazarcılar Odası’nın seçim tekrarı hakkında da soruları yanıtlayan Ata, “Yapılan teknik hatalardan dolayı seçimler ertelendi. Listede teknik hatalar yapılmış. Bundan dolayı seçim tarihleri ileri alındı. Her iki odadaki aday arkadaşlara da başarılar diliyorum, centilmence bir yarış olacağını düşünüyorum. Çalışan kazanır… Bizim seçimlerimizde kim esnafa dokunuyor, kim esnafın çayını içiyorsa seçimin galibi o kişidir” diye konuştu.