Son Mühür / Erkan Doğan - Torbalı Devlet Hastanesindeki hastaları ve sağlık personellerini mağdur eden ısıtma sorunu sona erdi. Son Mühür’ün ortaya çıkardığı olay sonrasında başarılı Başhekim Dr. Cenk Benli’nin kalemi kırılmıştı.

SES Başkanı Akcan, “Hastanedeki ısıtma sorunu çözüldü”

Torbalı Devlet Hastanesi’nde yaşanan ısıtma sorunu nedeniyle hastalar evlerinden getirdikleri ısıtıcılarla ısınmaya çalışırken, sağlık personelleri ise dondurucu havada çalışmak zorunda kalıyordu. Son Mühür’ün ortaya çıkarttığı skandalın ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve hastaneye yeni görevlendirilen Uzm.Dr. Cenk Benli’nin çabalarıyla sorun kısa sürede giderildi. Hastanede ısıtma sorununa yol açan aksaklıkların giderildiğini anlatan SES İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Hava Akcan, Son Mühür’e konuştu. Hastanedeki ısıtma sorununun çözüldüğünü, sıcaklığın normal seviyelere ulaştığını anlatan Akcan, “Sendika olarak sağlık personellerimizin ve hastaların sorunlarıyla yakından ilgilenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başarılı Başhekim Cenk Benli’nin kalemini kim kırdı?

Isıtma sorununu çözmeye çalışırken görevden alınan Başhekim Uzm.Dr. Cenk Benli’nin neden görevden alındığı tartışmalara konu olmuştu. Son Mühür’ün ‘Başarılı Başhekimin kalemini kim kırdı?” haberi sağlık camiasında ses getirmiş ve kentte en çok konuşulan konuların başında gelmişti.

Çocuk servislerinde klimalar çalışmıyor ! Hastanenin büyük bölümünde dondurucu soğuk var!

Son Mühür’ün ortaya çıkardığı olayla ilgili ilk açıklamayı yapan SES İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Hava Akcan, hastane yaşanan bir ‘ihmal’ olduğunu söylemişti. Hastanenin ısı dengesinin çok önemli olduğu çocuk ve palyatif servislerinde klimaların çalışmadığını anlatan Akcan, “Ne yazık ki acil Servis ve laboratuvar da aynı durumda. Hastanedeki merkezi ısıtma ve soğutma sistemindeki arızanın geçtiğimiz yaz ayından beri devam ettiği söyleniyor. Bu halde sağlık personelleri nasıl sağlıklı ve güvenli hizmet versin! Fizik tedavi ünitesi ve birkaç poliklinik dışında hastanenin büyük bölümünde dondurucu soğuk var. Bu durum sağlık hizmeti veren sağlık personelleri ve hizmet alan hastalar için tam bir skandaldır” şeklinde konuşmuştu.