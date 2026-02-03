Son Mühür- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, Türk Ceza Kanunu’na eklenen ve toplumun huzurunu bozan en önemli dijital suçlardan biri olan "Israrlı Takip" (TCK 123/A) konusunda geniş kapsamlı bir bilgilendirme çalışması başlattı. Hazırlanan görsel projelerle, ısrarlı takibin bir şiddet türü olduğu vurgulanırken, mağdurların hakları ve başvuru yolları tek tek sıralandı.

Israrlı takip bir şiddet türüdür ve suçtur

Başsavcılık tarafından paylaşılan görsellerde, ısrarlı takibin sadece fiziksel bir izleme değil, aynı zamanda dijital bir kuşatma olduğunun altı çiziliyor. Telefon, mesaj, e-posta veya sosyal medya üzerinden bir kimseyle sürekli ve rahatsız edici şekilde temas kurmaya çalışmak, yasalar önünde açıkça "Israrlı Takip Suçu" olarak tanımlanıyor. Kamuoyuna sunulan metinlerde, bu durumun bir şiddet türü olduğu ve mağdurların bu süreçte asla yalnız olmadığı belirtiliyor.

KADES ile hızlı müdahale, kesintisiz destek

Çalışma kapsamında kadınların güvenliği için kritik öneme sahip olan KADES (Kadın Destek Uygulaması) uygulamasının işleyişine de geniş yer verildi. Mağdurların tek bir dokunuşla kolluk kuvvetlerine ulaşabileceği hatırlatılan görsellerde, şu üç ana başlık öne çıkıyor:

Hızlı Müdahale: İhbarın doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne düşmesi.

Konum Takibi: GPS üzerinden adres tarifine gerek kalmadan polis veya jandarmanın olay yerine sevki.

Erişilebilirlik: Uygulamanın tüm akıllı telefonlardan ücretsiz indirilebilmesi.

Mağdurlar için başvuru kanalları açık

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ısrarlı takibe maruz kalan vatandaşların vakit kaybetmeden Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kolluk birimlerine (Polis/Jandarma) başvuruda bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı hattı ile ALO 183 Sosyal Destek Hattı'nın 7/24 hizmette olduğu vurgulandı.